Оформить кредит в Unibank стало возможно через WhatsApp

2017-07-24 16:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Теперь, вы сможете с легкостью подать заявку на кредит в любом месте. Эту возможность вам предоставляет новая услуга Unibank-UniWhatsApp кредит.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, для подачи заявки следует лишь через программу WhatsApp отправить имя, фамилию, отчество и контактный номер на номер 050 77 88 117.

Ответив на вопросы оператора, вы сможете за короткое время получить информацию об условиях и возможности получения кредита. Услуга UniWhatsApp кредит позволяет взять кредит без потери времени и с легкостью.

Заказать кредит можно и через сайт www.unibank.az, и через Unibank Mobile http://onelink.to/ffdbwf.

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank, обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).