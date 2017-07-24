В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей

2017-07-24 18:00 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в ГЭЦ, принявшие участие в экзаменах абитуриенты смогут ознакомиться с их результатами и графическим изображением карты ответов на интернет-странице этой структуры.

Абитуриенты также могут узнать результаты экзамена, отправив «номер своего дела» по мобильному телефону на номер 7727.

Из 27962 подавших документы на участие в экзаменах абитуриентов 1366 не приняли участие в нем. 13 абитуриентов были отстранены от экзамена, так как нарушили правила. Их результаты были аннулированы.

На экзамене 2 абитуриента по I группе специальностей (выпускники Бакинского Турецкого Лицея «Тюркие Даянет Вегфи» и полной средней школы № 5 города Хырдалан) и один абитуриент по IV группе специальностей (выпускник Бакинского Турецкого Лицея «Тюркие Даянет Вегфи») ответили на представленные им на экзамене все тестовые задания и набрали максимальный балл (700 баллов).

Абитуриенты, принимавшие участие в проведенных 22 июля вступительных экзаменах в Азербайджанском университете кооперации и эвакуированные из здания в связи с пожаром, смогут повторно сдать экзамен 27 июля. «Пропускные листы на экзамен» для этих абитуриентов будут размещены на сайте ГЭЦ 25 июля.