Взрыв в Пакистане: Много погибших

2017-07-24 17:19 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 22 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим. Из 32 пострадавших 11 находятся в критическом состоянии.

Представители полиции заявили телеканалу, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. По предварительным данным, погибли не менее трех полицейских, несколько пострадали.

Н.О.