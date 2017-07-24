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Взрыв в Пакистане: Много погибших

2017-07-24 17:19 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 22 человека погибли, 32 пострадали при взрыве в пакистанском городе Лахор в провинции Пенджаб, сообщает Oxu.Az  cо ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел у входа на овощной рынок на улице Ферозпур Роуд вблизи технопарка имени Арфы Карим. Из 32 пострадавших 11 находятся в критическом состоянии.

Представители полиции заявили телеканалу, что взрыв произвел смертник, его целью были правоохранители. По предварительным данным, погибли не менее трех полицейских, несколько пострадали.

Н.О.

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