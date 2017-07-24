Им придется помириться, ведь это предсмертное завещание отца...(ФОТО)

2017-07-24 17:09 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер Кямран Агабалаев приступил к съемкам в турецком фильме "Kardeşim Benim 2" ("Мой брат - 2"), сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram Агабалаев поделился фотографиями вместе с главными героями фильма, турецкими звездами Бураком Озчивитом и Муратом Бозом, а также режиссером Мертом Байкалом.

Премьера первой части "Kardeşim Benim" ("Мой брат") прошла в Баку с участием Бурака Озчивита и его коллеги по фильму – известной актрисы Асли Энвер. Фильм "Kardeşim Benim" повествует о двух братьях, на протяжении лет обиженных друг на друга. Но им придется помириться, ведь это предсмертное завещание отца...

Отметим, что Кямран Агабалаев ранее уже снимался в нескольких турецких фильмах, среди которых "Tərk edilmiş", "Kizkaçiran" и т.д.

(Автор: Джани Бабаева)