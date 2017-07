Гигантский астероид приближается к Земле - сублимация Арзу Халиловой (ФОТО)

2017-07-24

БАКУ /Trend Life/ - В последнее время разговоры о конце света, которые периодически сопровождаются различными фильмами и фактами приближающихся к земле астероидов, по разному влияют на людей. Одних это пугает, другие рассматривают как науку, третьи молятся за прощение грехов, а молодую талантливую азербайджанскую художницу Арзу Халилову вдохновило на создание проекта "Сублимация", сообщает Trend Life.

Арзу в своих работах не создает картину конца света, а показывает сублимацию живых существ. Сублимация - защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество.

Кстати, не успели земляне вздохнуть с облегчением после пролета гигантского астероида 2017 МВ-1, который в субботу, 22 июля, промчался в восьми миллионах километров от Земли, как ученые обнаружили еще одну "космическую скалу". Завтра, 25 июля, мимо нашей планеты со скоростью 42120 километров в час пролетит 445-метровый болид 480858 (2001 РТ9), который относится к категории потенциально опасных небесных тел. По расчетам астрономов максимальное расстояние, на которое космическое тело приблизится к нашей планете, составит 10,3 млн. километров. Астероид приблизится к Земле 25 июля в 04.06 утра по бакинскому времени.

"Все новое и неординарное завораживает и вдохновляет меня. Основное направление, в котором я работаю, это графика. Меня очень увлекает этот жанр, потому что он современен и очень разнообразен. Здесь посредством любых материалов, зачастую самых доступных, можно достичь воплощения удивительных фантазий. Ничто так не завораживает, как лежащий перед тобой белый лист бумаги. А потом ты уходишь в другой мир, свой собственный мир, в котором ты проживаешь ещё одну жизнь…Кроме того, я считаю, что на сегодняшний день это самый востребованный жанр. Сложно представить себе сферу человеческой жизни, где сегодня не используются графические изображения. Даже в цифровом пространстве постоянно появляются новинки очередных графических редакторов, что ещё раз подтверждает актуальность этого жанра", - говорит художница.

Арзу считает себя представителем современного направления в изобразительном искусстве.

"Я не отвергаю при этом классическую школу, так как это основа основ. Но жизнь продолжается, и мир, который сегодня преображается и развивается с молниеносной скоростью, требует таких же мобильных изменений в своём отражении. Современность предоставляет нам неограниченные возможности, не оценивать это нельзя. Важно не растерять себя во всем этом многообразии, найти свой путь, своего зрителя и отстоять своё право на существование. Хотя, что касается Искусства, оно, конечно же, вне времени и тенденций, более того, его определяет время. А вот и способы самовыражения, и применение – они должны быть актуальными", - добавила художница.

Арзу имеет хорошее образование (Европейский лицей в Баку, Washington High School in Missouri USA, Glion University of Higher Education in Switzerland). Ее отец - известный художник Азад Халилов, а брат - Рауф, режиссер, композитор электронной музыки, дизайнер. Арзу преподает уроки рисования детям в Arts Council Azerbaijan. В 2005 году в возрасте 12 лет Арзу снялась в главной роли короткометражного фильма Рауфа Халилова "Universal game". В 2007 году картина была представлен на 52-м Венецианском биеннале - 52nd International Art Exhibition - La Biennale di Venezia. А в 2010 году в фильме своего брата "Stability" Арзу играет свою роль за кадром, озвучивая на английском языке. В 2012 году картина была представлена на 65-м Каннском кинофестивале.

(Автор: Вугар Иманов)