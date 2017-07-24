МИД: Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров

2017-07-24 18:02 | www.apa.az | 3

Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, то, что Э. Налбандян отправился в Кяльбаджарский район и принял участие в религиозной церемонии «Гандзасар 777» является очередным примером на государственном уровне прикрыть истинную суть исторической и религиозной фальсификации.

По его словам, находящийся на территории оккупированного ВС Армении Кяльбаджарского района Азербайджана албанский христианский храм не имеет никакого отношения к армянской григорианской церкви, что было доказано азербайджанскими и международными специалистами на примере весомых фактов.

По его словам, присвоение Арменией принадлежащих историческому наследию азербайджанского народа исламских и христианских храмов на оккупированных территориях Азербайджана, изменение их архитектурного стиля и других особенностей является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

«Принятие участия в этом мероприятии министра иностранных дел Армении еще раз показывает, что Армения не заинтересована в урегулировании конфликта путем переговоров. Армения проводит политику, направленную на сохранение и укрепление основывающегося на оккупации статус-кво, целенаправленную оккупацию Нагорного Карабаха и аннексию прилегающих районов Азербайджана», - подчеркнул Х. Гаджиев.