Эрдоган на переговорах в Катаре

2017-07-24 17:25 | www.oxu.az | 3

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган прибыл в Катар. Визит состоялся в рамках турне главы турецкого государства по странам Персидского залива, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу».

Предполагается, что Эрдоган после встречи с эмиром Катара в формате один на один и в расширенном составе примет участие в званом обеде, потом встретится во дворце Аль-Вайбах с отцом эмира Катара шейхом Хамадом бин Халифой аль-Сани. По завершению визита в Катар Эрдоган вылетит в Турцию.

Ранее турецкий лидер провел переговоры в Саудовской Аравии и Кувейте.

Н.О.