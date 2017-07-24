На строительство автодороги Зиря-Туркян выделено 3 млн. манатов

2017-07-24 18:22 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Зиря-Туркан Хазарского района.

Как передает АПА-Экономикс, в соответствии с распоряжением, с целью строительства автомобильной дороги Зиря-Туркан, соединяющей 2 населенных пункта, где проживают 24 тыс. человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО «Азеравтойол» выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.