В России азербайджанцев судят за нападение на полицейских

2017-07-24 17:40 | www.oxu.az | 4

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних уроженцев Азербайджана, передает Oxu.Az cо ссылкой на newsrambler.

По версии следствия, вечером 22 ноября 2016 года пьяные мужчины назначили встречу знакомому полицейскому. Во время встречи один из обвиняемых ударил ножом в лицо сотрудника правоохранительных органов. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

Во время оперативно-розыскных мероприятий 25 ноября 2016 года на территории Михайловского района полицейские остановили автомобиль, на котором передвигались разыскиваемые, находившиеся в состоянии наркотического опьянения. При задержании один из них выстрелил в полицейских из травматического пистолета, второй – из обреза ружья. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Н.О.