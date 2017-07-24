Евросоюз готов продолжить диалог с Турцией

2017-07-24 17:48 | www.oxu.az | 3

Евросоюз надеется, что диалог с Турцией по вопросам энергетики, миграции и борьбы с терроризмом будет продолжен, несмотря на разногласия между сторонами.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в преддверии очередных переговоров в Брюсселе с участием дипломатов высшего уровня обеих сторон.

«Мы будем обсуждать разные области, например, будем говорить об особом диалоге высокого уровня в области энергетики, миграции, борьбы с терроризмом. Мы призовем продолжить их», — цитирует его РИА Новости.

При этом чиновник добавил, что разногласия между Брюсселем и Анкарой остаются по многим вопросам, в том числе по правовым. Так, в ЕС считают, что в турецком законодательстве слишком широко трактуется понятие "терроризм".

Н.О.