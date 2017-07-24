В Турции сократились объемы продажи недвижимости иностранцам

2017-07-24 17:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В течение первого полугодия 2017 года в Турции иностранцам было продано 97,579 тысячи объектов недвижимости, что на 8,1 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете компании по купле-продаже недвижимости, обнародованном в понедельник.

Согласно отчету, в продаже недвижимости иностранцам Стамбул занимает первое место.

Согласно данным TUIK, в отчетном периоде в Стамбуле иностранцам было реализовано 17,97 тысячи объектов недвижимости, что составляет 18,4 процента от общего числа продаж.

На втором месте находится Анкара с удельным весом в 10,4 процента и общим числом продаж 10,16 тысячи объектов недвижимости.

На третьем месте с долей в общем портфеле продаж 6,2 процента находится Измир, где за шесть месяцев иностранцам было продано 6,034 тысячи объектов недвижимости.

При этом наибольшее число объектов недвижимости в Турции приобрели граждане Ирака (1645 единицы), Саудовской Аравии (1517), Кувейта (798), России (600), Афганистана (524), Азербайджана (333), Великобритании (323), Германии (301) и т.д.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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