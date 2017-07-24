«Братья Мусульмане» в объятиях Турции

2017-07-24 17:42 | www.trend.az | 3

Руфиз Хафизоглу

Давно забытое выражение «исламское сопротивление» в буквальном смысле слова ожило после победы президента Дональда Трампа на выборах в США. Какое же сопротивления без «ХАМАС», и, конечно же, без «Братьев Мусульман», ставших головной болью для Катара.

Как известно именно эти две организации являются одной из ключевых причин приведших к катарскому кризису, инициативу по решению которого взяла в свои руки Анкара.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках своего ближневосточного турне побывал в Кувейте, а также в Саудовской Аравии считающейся инициатором этого кризиса. Эрдоган также провел ряд встреч с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салман Аль Саудом.

Следует отметить, что уже сегодня Саудовская Аравия разблокировала доступ к телеканалу «Аль-Джазира», а также к катарским интернет ресурсам.

По мнению арабских аналитиков, эти решения, как и предыдущие шаги, являются позитивной подвижкой для скорейшего разрешения кризиса.

Ранее, бойкотировавшие Катар государства требовали от Дохи выполнения 12 условий, тогда как сейчас список требований уменьшился до шести.

В том числе из списка требований был исключен пункт о закрытии турецкой военной базы Эр-Райан в Катаре.

Очевидно, что возглавляемый Саудовской Аравией блок государств и Катар смогут договориться о частичном решении кризиса, однако в повестке дня все еще остается нерешенный вопрос, касающийся поддержки со стороны Дохи таких организаций как «ХАМАС» и «Братья Мусульмане».

По мнению ряда аналитиков в Турции уверенны в том что не смотря на то, что Катар оказывает политическую поддержку «ХАМАС» и «Братьям Мусульманам», деятельность этих организаций, также вызывает обеспокоенность у Катара и в частности у Турции.

Подобного мнения в частности придерживается советник экс-премьера Турции Ахмета Давутоглу, эксперт по внешней и внутренней политике Турции Атылган Байар.

Некоторые арабские СМИ также намекают на то, что последние столкновения между палестинцами и израильтянами в Иерусалиме это явная провокация сторонников «ХАМАС».

«Призыв к новой интифаде в Палестине это провокация со стороны организации «ХАМАС», которая в идеологическом плане не отличается от «Братьев Мусульман»», - сообщают арабские СМИ.

Говоря о решении катарского кризиса стоить отметить, что в рамках ближневосточного турне Эрдоган также посетил Доху. Не исключено что в рамках визита президента Эрдогана ожидается обсуждения дальнейшей деятельности организации «Братья Мусульмане».

В отличие от некоторых арабских стран Турция не признает «Братьев Мусульман» в качестве террористической организации. Ранее, экс вице-премьер, нынешний министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш в интервью турецким СМИ отметил что, если принять во внимание последние изменения в регионе то можно сказать, что «Братья Мусульмане» единственная организация сумевшая доказать, что может стать демократичной. «Организация «Братья Мусульмане» была успешной в Ираке, Сирии, Ливии и в частности в Тунисе», - сказал Куртулмуш.

В то же время, очевидно, что Анкара всегда хотела видеть организацию «Братья Мусульмане» более светской и похожей на Партию справедливости и развития (ПСР). В этих целях Эрдоган неоднократно призывал организацию «Братья Мусульмане» провести внутренние реформы.

Однако, как известно после устранения организации «Братья мусульмане» из политической жизни Египта, в этой стране начались аресты руководителей этой организации, официально объявленной запрещенной.

После введения запрета «Братья-мусульмане» перешли в режим подпольной деятельности, что для них не ново, и это, в свою очередь, скажется в будущем на политической жизни Египта.

Не смотря на запрет в Египте, один из идеологических наставников этой организации - богослов Юсуф Аль-Кардави сегодня находится в Катаре.

Отметим, что еще в 2014 году Египет потребовал у Катара выдачи исламского богослова Юсуфа Аль-Кардави, который считается одним из идеологических наставников «Братьев-мусульман». Но Катар отверг данное требование Египта.

Однако, что если Катар для решения кризиса все-таки согласится выдворить шейха Юсуфа Аль-Кардави?

В то же время, не исключено, что даже те арабские страны, которые не признают организацию «Браться Мусульмане» в качестве террористической, не станут принимать у себя Аль-Кардави. Это связано с тем, что почти во всех арабских странах существует мнение о том, что «Браться Мусульмане» реальная угроза для властей.

Конечно же, Турция является исключением в этом вопросе. Пока не известно как в дальнейшем будет развиваться катарский кризис, однако в случае если Катар все-таки решит выдворить Аль-Кардави, Анкара возможно согласится принять богослова.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu