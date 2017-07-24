МИД: Армения политизирует историческую и религиозную фальсификацию

2017-07-24 17:53 | www.oxu.az | 5

Посещение главой МИД Армении оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана под видом участия там, на религиозной церемонии «Qandzasar777» является очередным примером политизации Арменией на государственном уровне исторической и религиозной фальсификации,

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Хотелось бы напомнить главе МИД Армении, что расположенный в оккупированном вооруженными силами Армении Кельбаджарском районе албанско-христианский храм называется не Qandzasar, а Гянджесер, и не имеет никакого отношения к армянской григорианской церкви», сказал Гаджиев.

Н.О.

