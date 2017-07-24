4 характеристики женщины, которая заставит мужчину влюбиться

2017-07-24 18:00 | www.oxu.az | 5

Большинство мужчин любят женственных женщин. Женщин, которые красивы, потому что показывают, что они – женщины в классическом понимании. Женственным женщинам нравится быть женщиной. Мужчинам нравится контраст, который женщина приносит в отношения. Все, что поистине женственно, всегда привлекает и соблазняет мужчин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler.ru, это не значит физическую красоту, тем более что она не долговечна. Это красота ваших чувств, манер, жестов и характера, которая заставляет мужчину влюбиться. Мужчины наблюдают, как женщина относится к себе, другим людям, детям и животным. Мужчины замечают ее доброту, интеллект и внимание к другим. Это вид красоты, который заставляет мужчину влюбиться.

Мужчины не влюбляются в сложных женщин и женщин с завышенными запросами. Сложные никогда не говорят, чего хотят. Они считают, что мужчина сам должен обо всем догадаться. Женщинам с завышенными запросами все не нравится. Они не хотят замарать ручки, им слабо решиться на авантюру. Им слишком много нужно.

Все, что нужно мужчине – это простая женщина без изысканных укладок, чрезмерного макияжа, непонятных или завышенных запросов.

Женщина может быть одновременно женственной и сильной, уверенной в себе. У нее не обязательно должны быть идеальная внешность и фигура, потому что привлекает ее поведение и уверенность.

С.С.

