Представители медиа видят в Президенте Ильхаме Алиеве гаранта свободы слова и выражения в Азербайджане

2017-07-24 17:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совет печати направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

В письме говорится, что каждая встреча главы государства с журналистами - значимое событие не только для медийной общественности, но и для всего общества в целом. С этой точки зрения должна быть особо подчеркнута встреча, состоявшаяся 20 июля 2017 года.

В письме отмечается: «На том мероприятии Вы приняли участие в открытии многоэтажного жилого здания, построенного по Вашему распоряжению «О мерах по усилению социальной защиты работников азербайджанской печати» от 22 июля 2013 года. 255 журналистам и членам их семей Вы подарили безграничную радость и заставили пережить чувство гордости. В этой связи Совет печати, объединяющий в своих рядах известные органы печати, журналистские организации, электронно-информационные ресурсы, выражает Вам глубокую признательность от имени всей медийной общественности страны».

В благодарственном письме также подчеркивается, что выступление Президента Азербайджана на церемонии открытия построенного для журналистов дома, еще раз укрепляет веру и уверенность, проявляемую Азербайджанским государством к медиа: «Представители медиа видят Вас гарантом существующей в стране свободы слова и выражения. Всесторонний анализ миссии СМИ в строительстве гражданского общества, демократического правового государства, приведенные Вами сравнения и параллели, дают основание говорить, что политика сферы медиа, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и с большим профессионализмом и умением продолжаемая Вами, будет способствовать достижению журналистами новых успехов. Успехи есть и сегодня. Наряду с тем, что азербайджанские медиа занимают лидирующую позицию в Кавказском регионе с точки зрения материально-технического обеспечения, творческого почерка, оперативности, точности, беспристрастности и других качеств, они также являются важным информационным источником мира по региону».

В письме затрагивается вручение Президенту Азербайджана награды «Друг журналистов». Было подчеркнуто, что самой важной особенностью, обуславливающей то, что главе государства в третий раз была вручена награда «Друг журналистов», является глубокое уважение к его деятельности, осуществляемой с 2003 года и по сегодняшний день. Азербайджан как независимое государство занимает достойное место в мире, с ним считаются на международной арене, выдвигаемые принципы влияют на формирование миропорядка, динамика роста экономической и военной мощи нашей страны измеряется потрясающими цифрами, люди живут в условиях благополучия и безопасности.

В письме, где приведены такие мысли, как «В этой связи, Вы являетесь не только другом медиа, но и всего азербайджанского народа. Осуществляемые Вами грандиозные мероприятия превращают Ваш образ исторической личности в глазах каждого азербайджанца в актуальную тему журналистского творчества», а также подчеркивается, что дружба с Президентом – это честь и ответственность для журналистов.

(Текст: Кямаля Сеидова)