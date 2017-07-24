На встрече с Владимиром Путиным Президент Ильхам Алиев достаточно принципиально представил позицию Азербайджана - политолог

2017-07-24 18:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На встрече с Президентом России Владимиром Путиным Президент Азербайджана Ильхам Алиев достаточно принципиально представил позицию Азербайджана, сказал в понедельник Trend политолог Фикрет Садыхов, комментируя встречу президентов Азербайджана и России в Сочи.

Фикрет Садыхов отметил, что имелись важные вопросы, которые должны были быть совместно обсуждены обоими президентами. «Здесь были и вопросы границы, и деятельность ВАК в России, и нота, направленная Азербайджану российскими гражданами армянского происхождения, и двусторонние отношения, ну и самый главный вопрос - нагорно-карабахский конфликт», - сказал Садыхов.

По мнению политолога, встреча главы государства с коллегой служит дальнейшему углублению отношений стратегического партнерства, связей плодотворного сотрудничества по всем сферам между странами.

В целом, положительно оценив результаты встречи, Фикрет Садыхов отметил, что со стороны совершались попытки вмешательства в отношения между Азербайджаном и Россией. Однако, представив позицию своей страны во время встречи, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов развивать отношения, как с Западом, так и с Россией.

Отметим, что 21 июля в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)