Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 150 млн манатов

2017-07-24 18:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала ноты Центрального банка на сумму 150 миллионов манатов, сообщает в понедельник регулятор.

Номинальная стоимость каждой ноты составляет 100 манатов.

Период обращения - 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли) Твиттер: @AzadHasanli