Начинаются экзамены по приему учителей на работу

2017-07-24 18:23 | www.oxu.az | 6

С завтрашнего дня в Азербайджанском техническом университете в централизованном порядке будут проводиться экзамены по приему учителей на работу.



Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов.



По его словам, участникам экзамена будет отведено 90 минут. Всего на экзамене будет 60 тестовых вопросов: 40 по специальности, 10 – по методике, стратегии обучения и 10 – логике.



47 тысяч человек уже подтвердили свои заявления для участия на экзамене. Информацию о дате и времени проведения экзаменов участники смогут узнать на сайте http://www.miq.edu.az/, зайдя на «личную страницу».



Желающие принять участие на экзаменах учителя должны иметь при себе удостоверение личности и извещение. Экзамены продлятся до 5 августа.



