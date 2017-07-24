Армения на государственном уровне продолжает политизировать историю и религию - МИД Азербайджана (версия 2)

2017-07-24 18:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Посещение главой МИД Армении оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана под видом участия там, на религиозной церемонии «Qandzasar777» является очередным примером политизации Арменией на государственном уровне истории и религиозной фальсификации, сказал в понедельник Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Хотелось бы напомнить главе МИД Армении, что расположенный в оккупированном вооруженными силами Армении Кельбаджарском районе албанско-христианский храм называется не Qandzasar, а Гянджесар не имеет никакого отношения к армянской григорианской церкви, сказал Гаджиев.

Это весомыми фактами доказано Азербайджаном и историками международного уровня, отметил представитель МИД.

Архитектура и композиция комплекса храма, элементы скульптуры подтверждают его принадлежность к архитектуре Кавказской Албании. Лжеармянское историковедение не в состоянии разъяснить отличие храма Гянджесар с его архитектурой и другими показателями от армянской церкви, сказал Гаджиев.

В целом, присвоение Арменией принадлежащих азербайджанскому народу исламских и христианских храмов, которые находятся на оккупированных территориях, а также других материально-духовных памятников является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, сказал Гаджиев.

Участие главы МИД Армении на этом мероприятии еще раз свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, а старается укрепить статус-кво, продолжая оккупацию Нагорного Карабаха и близлежащих районов Азербайджана, отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)