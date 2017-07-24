В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки 108 деревьев

2017-07-24 18:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В результате вырубки в селе Ибахлы Гахского района 108 деревьев семейства ивовых природе района был нанесен ущерб на сумму 42 790 манатов, говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

Материалы, поступившие в связи с этим в территориальный отдел экологии и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов, были расследованы в прокуратуре Гахского района.

В результате предварительного расследования было установлено, что деревья незаконно были вырублены жителем данного села Ахмедов Бальяр Алияр оглу.

Деревья были ограждены и находились в собственности муниципалитета Алибейли на территории села Ибахлы.

Таким образом, природе был нанесен значительный ущерб, в связи с чем в Гахской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) УК Азербайджана.

Следствие поручено следственной группе Гахского РОП.

Необходимые следственные меры по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)