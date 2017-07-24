В Азербайджане обнародованы результаты приемного экзамена по I и IV группам специальностей

2017-07-24 18:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты приемного экзамена в вузы, проведенного 22 июля по I и IV группам специальностей, говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

Принявшие в экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте ГЭЦ.

Также информацию о результатах экзамена абитуриенты могут узнать, отправив с мобильного телефона номер работы на телефонный номер 7727.

Из 27 962 абитуриентов в экзамене не приняли участие 1 366 человек, 13 человек были отстранены от сдачи экзамена за нарушение правил его проведения.

На экзамене два человека правильно ответили на все вопросы, набрав по 700 баллов.

Отметим, что приемный экзамен для абитуриентов, участвовавших 22 июля в экзамене, проведенном в Азербайджанском университете кооперации, и эвакуированных в связи с пожаром вне здания университета, пройдет 27 июля.

«Пропускной лист на экзамен» для этих абитуриентов будет размещена на сайте ГЭЦ 25 июля в течение всего дня.

(Текст: Кямаля Сеидова)