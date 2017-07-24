На строительство автодороги Зиря-Тюркан в Баку выделены 3 млн манатов

2017-07-24 18:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Зиря-Тюркан в Хазарском районе города Баку.

В распоряжении отмечается, что с целью строительства автомобильной дороги Зиря-Тюркан, соединяющей два населенных пункта, где проживают 24 тысячи человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.