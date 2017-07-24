Быть счастливым - рецепт от EMINа и Лаймы Вайкуле (ВИДЕО)

2017-07-24 18:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов) принял участие в фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала", организованный певицей Лаймой Вайкуле, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram EMIN поделился видеороликом выступления, выразив благодарность певице за приглашение.

"Спасибо, дорогая Лайма Вайкуле, за приглашение на фестиваль "Рандеву" в солнечной Юрмале. Вчера состоялась премьера нашей совместной песни "Быть счастливым". А с Лаймой мы встретимся вновь на фестивале "ЖАРА" уже совсем скоро!", - подписал видеоролик музыкант.

Международный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" прошел с 20 по 23 июля. Фестиваль - это не конкурс исполнителей, а яркое впечатляющее шоу, сочетающее на одной сцене звезд эстрады первой величины, лучших представителей академического искусства и хедлайнеров клубной культуры.

Лайме Вайкуле удалось объединить артистов разных жанров и поколений на своем музыкальном фестивале.

(Автор: Джани Бабаева)