Генпрокуратура и МВД Азербайджана расследует жестокое убийство членов семьи, совершенное отцом семейства

2017-07-24 18:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Бардинской районной прокуратуры и отдела полиции при участии судмедэксперта на основании поступившей информации, о том, что 24 июля в три часа ночи, проживающие в селе Хаджаллы Бардинского района Гюльбениз Алиева (1972) и двое ее детей – 19-летняя Малейка и 14-летний Мурад были доставлены в центральную районную больницу с тяжелыми телесными повреждениями, и последующей смерти матери в больнице от полученных ранений, а также совершения суицида ее мужем Садаем Алиевым (1968) во дворе их дома, осмотрели место происшествия и трупы, собрали вещественные доказательства и провели необходимые процессуальные действия, говорится в совместной информации Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, распространенной в понедельник.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 29, 120.2.9 (попытка умышленного убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 29,120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 125 (доведение до самоубийства), по факту назначены экспертизы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Садай Алиев страдал психическим расстройством, он, используя железный молоток, умышленно нанес тяжелые телесные повреждения находящимся в состоянии сна жене и детям, после чего повесился.

Являющийся орудием преступления молоток найден и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

Необходимые следственные действия и оперативные меры по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)