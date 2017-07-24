Ирак обратился за помощью России

2017-07-24 19:24 | www.oxu.az | 3

Багдад хотел бы видеть у себя весомое военное и политическое присутствие России.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник, 24 июля, заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Таким образом, было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и его стран», — сообщил он, отметив, что у России исторически крепкие отношения с Ираком.

Политик добавил, что Багдад хочет укрепить с Москвой сотрудничество в области энергетики, электроэнергетики, экономики, торговли, а также в политической и военной сферах.

С.Б.

