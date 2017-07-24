Баку может стать примером лучшей практики "Умного города" в регионе - IDC

2017-07-24 19:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - У Баку есть все предпосылки стать примером лучшей практики "Умного города" в регионе, сказал Trend в понедельник региональный директор компании IDC по Центральной Азии, Азербайджану и Монголии Андрей Беклемишев.

По словам Беклемишева, для этого требуется единая стратегия, единый подход и четкое видение того, каким образом можно достичь поставленных задач с помощью современных цифровых технологий, основываясь на опыте других городов и с учетом специфики Баку.

"Именно "умные технологии" позволят достичь поставленных задач в короткие сроки с минимальными затратами. Не просто технологии делают город "умным", а их рациональное и эффективное использование. Уверен, что в Баку умеют качественно реализовывать проекты, соблюдая при этом поставленные сроки", - сказал Беклемишев.

Что касается затрат на реализацию концепции "Умный город", то как сказал Беклемишев, для этого требуется ознакомиться текущим планом развития Баку и посмотреть, что можно сделать при помощи цифровых технологий.

"Здесь учитывается то, как можно реализовать поставленные задачи за короткий период с наименьшими затратами, при этом чтобы построенная инфраструктура была эффективной и устойчивой. Построение концепции "Умный город" вовсе не означает, что это дорого. Как раз наоборот, можно достичь большего с меньшими затратами. При этом все зависит от кооперации сотрудничества гражданского общества, бизнеса и государства", - сказал Беклемишев.

Автор: Гусейн Велиев)

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