В Азербайджане начался прием документов для желающих работать в госорганах

2017-07-24 19:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начался прием документов для желающих участвовать в общем собеседовании, объявленном для замещения вакантных должностей в государственных органах, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник.

Желающие принять участие в общем собеседовании с сегодняшнего дня и до 14 августа могут представить документы в ГЭЦ лично или по почте по адресу: AZ1110, Баку, ул. К.Рагимова, квартал 847.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)