При поддержке Общественного объединения регионального развития проведено бесплатное медобследование граждан Гянджа-Газахского региона Азербайджана (ФОТО)

2017-07-24 19:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - При совместной организационной поддержке Общественного объединения “Региональное развитие” (ООРР) Фонда Гейдара Алиева, министерства здравоохранения и Центральной больницы нефтяников в Центре диагностики и гемодиализа Товузского района Азербайджана организовано бесплатное медицинское обследование граждан, проживающих в Гянджа-Газахском регионе - Шамкирском, Агстафинском, Газахском, Гедабекском и Товузском районах.

К обследованиям, проведенным с 21 по 23 июля, были привлечены высококвалифицированные специалисты Центральной больницы нефтяников.

Медицинская акция охватила 1 288 человек, в том числе жителей горных и приграничных сел. По мере необходимости были проведены лабораторные проверки и назначено лечение.

Обследования охватили сферы кардиологии, офтальмологии, урологические заболевания, общую терапию, общую хирургию.

Напомним, что ОО “Региональное развитие” вместе с министерством здравоохранения постоянно проводит в регионах бесплатные медицинские акции в различных сферах.