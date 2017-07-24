При взрыве в Пакистане 25 человек погибли, 53 пострадали

2017-07-24 20:01 | www.apa.az | 6

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 53 получили ранения в понедельник при взрыве в городе Лахор (столица провинции Пенджаб) в Пакистане.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, террорист-смертник на мотоцикле подорвал себя на входе на овощной рынок.

Район, где произошел взрыв, уточняет издание, является одним из самых охраняемых в городе - всего в 100 метрах находится резиденция главного министра Пенджаба Шахбаза Шарифа.

Начато расследование обстоятельств взрыва.