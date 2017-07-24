Убит «заместителя» главаря ИГИЛ

2017-07-24 20:34 | www.oxu.az | 5

«Заместитель» лидера террористической группировки «Исламское государство» Ийяд аль-Обайди ликвидирован в результате авиаудара, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Аль-Обайди был убит примерно 14 дней назад в окрестностях города Телль-Афар авиаударом по его укрытию», — сообщил агентству источник.

По данным агентства, аль-Обайди, которому около 50 лет, являлся военным министром террористов. СМИ ранее прочили аль-Обайди в преемники аль-Багдади.

С.Б.

