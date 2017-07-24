Известный философ погибла, спасая утопающих детей

2017-07-24 20:58 | www.oxu.az | 6

Во Франции погибла 53-летняя писательница и философ Анна Дюфурмантель, которая написала несколько популярных книг, в том числе, о природе риска. Женщина пыталась спасти двух тонувших детей, однако ее унесло сильным течением. Малышей позднее вытащили на берег спасатели, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Independent.

Трагедия произошла на пляже Пампелон. Дюфурмантель увидела, что два ребенка тонут и попыталась подплыть к ним, одна погибла сама. Малышам успели помочь спасатели, они не пострадали.

Дюфурмантель считала, что риск и опасность – неотъемлемые части современной жизни.

«В наше время невозможно чувствовать себя защищенным. Безопасность – это не более чем комфортная иллюзия. Жить – это уже серьезный риск», — говорила в одном из интервью Анна Дюфурмантель.

С.Б.

