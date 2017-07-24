Журналисты благодарят Президента Ильхама Алиева за проявленные к ним большое внимание и заботу

2017-07-24 21:04 | www.trend.az | 5

БАКУ/ Trend/ - 20 июля, накануне Дня национальной печати, с участием Президента Ильхама Алиева было сдано в эксплуатацию второе здание, построенное для журналистов. В результате этой благородной инициативы главы государства обладателями квартир стали еще 255 работников медиа. В тот же день был заложен фундамент и третьего здания.

В эти дни коллективы редакций, работники печати, радующиеся получению новых квартир, адресуют Президенту многочисленные письма благодарности. В письмах главе государства выражаются чувства признательности как в связи с устойчивыми шагами, направленными на развитие печати, так и за большое внимание и заботу о журналистах.

Было адресовано письмо Президенту от имени Международного информационного агентства « Trend », коллективов новостных порталов Day.az, Milli.az и газеты Azernews. В письме говорится: «Уважаемый господин Президент, последовательная работа, проводимая Вами во имя прогресса азербайджанской печати, обладающей богатой и славной историей, материальная поддержка развитию средств массовой информации, внимание и забота о работниках медиа являются опытом и примером, не имеющими аналога в мире. В частности, строительство для журналистов на основании Распоряжения, подписанного Вами с целью улучшения их жилищных условий, второго здания на 255 квартир получило высокую оценку не только работников медиа, но и всего нашего многомиллионного народа. Чтобы оправдать проявляемую о нас заботу и оказанное доверие, мы и впредь всеми силами будем продолжать под Вашим руководством работу во имя развития азербайджанской государственности, благополучия нашей Родины, доведения до мира нашего правого дела».

В письме, написанном главным редактором газеты «Сес» Бахрузом Гулиевым от имени коллектива редакции, говорится: «Уважаемый господин Президент, мы - коллектив газеты «Сес», прежде всего, поздравляем Вас с присуждением Вам в очередной раз звания «Друг журналистов». Представители всех медиа страны признали Вас своим другом, и основа этой дружбы была заложена еще великим лидером Гейдаром Алиевым.

Постоянно проявляя отеческую заботу о печати, великий лидер принял важные решения, связанные с развитием СМИ. Сегодня эта традиция продолжается под Вашим руководством, благодаря Вашему вниманию и заботе.

Присвоение журналистам почетных званий, предоставление органам печати единовременной помощи, а главное, - подписание не имеющих аналогов в мире распоряжений, направленных на решение жилищно-бытовых проблем журналистов, еще раз подтверждают, что печать в нашей стране находится сегодня в центре внимания государства. Эти последовательные шаги, которые стали традиционными, предоставляемые представителям медиа квартиры, каждый предпринятый шаг вызывают большую радость журналистов.

Коллектив «Сес» также ощущает чувство радости и гордости в связи с Вашей заботой, желает Вам новых успехов и побед в деятельности, выражает бесконечную признательность».

Заслуженный журналист Азер Хасрат, подчеркивая, что Президент Ильхам Алиев, обеспечив накануне Дня национальной печати – 22 июля 255 журналистов квартирами, подарил радость их семьям, пишет: «Ваша гуманная политика, осуществляемая в интересах народа, еще раз подтверждает, что данное Вами обещание стать Президентом каждого азербайджанца – это не просто слова. Вы - близкий друг журналистов, покровительствуете нам в самые сложные минуты. Мы, азербайджанские журналисты, всегда ощущаем себя защищенными как в стране, так и за рубежом, потому что за нами стоит именно такой Президент как Вы. Мы всегда рассчитывали на Вас, считали Вас опорой для себя и никогда не ошибались. Поэтому разрешите выразить Вам глубокую признательность за сдачу построенного для журналистов 2-го и закладку фундамента 3-го здания. Мы гордимся Вами.

Мы всегда считаем Вас своим самым близким другом. Поэтому и впредь будем прилагать все усилия для поддержки Вашей политики».

Ляман Агаева из Сумгайыта благодарит главу государства за то, что он подарил ее семье радость, как и 255 журналистам: «Господин Президент, Вы поистине сделали нас счастливыми. Ни в одной стране мира, к тому же в период глобальных кризисов, журналисты не окружены таким вниманием и заботой. Такую же радость испытала и наша семья. Вы оценили 35-летнюю журналистскую деятельность моей матери Аиды Эйвазовой. От имени родных и друзей выражаю Вам глубокую признательность за эту радость, подаренную нашей семье, уверена, что люди в этих квартирах будут жить счастливо. Мы всегда поддерживаем и любим Вас. Да хранит Вас Всевышний!».

Одним из тех, кто испытал радость получения новой квартиры, является Акбер Гошалы. Он выразил пережитые чувства и признательность следующим образом: «Уважаемый господин Президент, от всей души благодарю Вас за подаренную нам радость. Вы не только строите дома для журналистов, Вы являетесь лидером-созидателем. Моральная ценность проживания в доме журналистов гораздо выше материальной ценности. Мы воспринимаем Вашу заботу о журналистах, развитие медиа как органическую составную часть общей стратегии развития нашей страны. На основании изданных Вами распоряжений, принятых программ, данных поручений представители отдельных профессий, ветераны войны, семьи шехидов, наши граждане из числа беженцев и вынужденных переселенцев, семьи, нуждающиеся в социальной защите, молодежь, спортсмены обеспечиваются жильем.

Достаточно отметить принятие «Стратегической дорожной карты по развитию обеспечения жильем по приемлемым ценам в Азербайджанской Республике», строительство Ясамальского жилого комплекса, чтобы наглядно убедиться в том, как всесторонне Вы подходите к данному вопросу. Таким образом, в нашей столице еще в 255 новых квартирах зажжется свет, сколько семей избавятся от того, чтобы арендовать квартиру, от жизни в общежитиях, неотремонтированных квартирах где-то на окраине. Именно Вы, господин Президент, являетесь архитектором этого дела! Еще раз выражаем Вам глубокую признательность, желаем успехов в Вашем почетном деле!».

В числе авторов адресованных Президенту писем - и жительница Сумгайыта Индира Шамсивари. Она пишет, что узнав об обеспечении 255 работников медиа квартирами и поделившись этим с друзьями, расчувствовалась. Она разделяет радость тех, кто безвозмездно получил жилье, выражает главе государства признательность за эту добрую инициативу в то время, когда мир столкнулся с глобальным экономическим кризисом. «Дорогой Президент, Вы делаете для народа добрые дела, которые могущественные государства мира не способны сделать для своих граждан. Да хранит Аллах Вас и тех, кто Вам дорог! Мою душу переполняет радость. Я знаю, что такого лидера, как Вы, любит и Всевышний. Да поможет Вам Аллах!», - пишет Индира Шамсивари.