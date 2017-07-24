В США водителю грузовика, в котором погибли мигранты, грозит смертная казнь

2017-07-24 22:03 | www.oxu.az | 5

Водителю грузовика, провозившему незаконно мигрантов в американском штате Техас, предъявлены обвинения в связи с гибелью 10 человек, ему также может грозить смертная казнь, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели 10 человек, обнаруженных полицией Сан-Антонио в прицепе к грузовому автомобилю. Всего там находилось свыше 30 человек.

Водителю, 60-летнему Джеймсу Брэдли, предъявлены обвинения, первое появление в суде ожидается в понедельник.

По данным властей штата, число погибших может увеличиться, поскольку около 20 спасенных находятся в тяжелом состоянии, многие с обезвоживанием и тепловыми ударами.

Полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 00:30. Как сообщил представитель правоохранительных органов Уильям Макманус, в полицию обратился один из сотрудников супермаркета, у которого был припаркован грузовик с прицепом.

C.Б.

