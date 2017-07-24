ООН не планирует вводить миротворческий контингент в Донбасс

2017-07-24 22:23 | www.apa.az | 5

ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс.

Как передает АПА, об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений. Для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон ", - сказал представитель организации