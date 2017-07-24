В Олимпийской деревне состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами, участвующими в Европейском олимпийском фестивале (ФОТО)

2017-07-24 22:25 | www.trend.az | 6

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета (НОК) Азербайджана Агаджан Абиев и заместитель генерального секретаря Азер Алиев встретились с нашими спортсменами, участвующими в Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Официальные представители НОК, прибыв в Олимпийскую деревню в венгерском городе Гьор, где разместились наши спортсмены, поинтересовались условиями атлетов, тренеров и делегации в Олимпийской деревне, заслушали информацию о подготовке к соревнованиям и побывали в столовой, где питаются наши спортсмены.

На встрече, прошедшей в теплой обстановке, Агаджан Абиев рассказал о большом внимании и заботе, проявляемых Азербайджанским государством о развитии Олимпийского движения. Он подчеркнул, что успехи, достигнутые азербайджанскими атлетами на международных соревнованиях, служат примером для наших спортсменов, выразил уверенность в том, что представители Азербайджана покажут высокие результаты на Европейском олимпийском фестивале.

По окончании встречи было сделано памятное фото со спортсменами.