Вратарь «Арсенала» сломал лицевые кости Педро Родригесу – ВИДЕО

2017-07-24 22:28 | www.oxu.az | 5

Вратарь лондонского «Арсенала» Давид Оспина сломал лицевые кости нападающему «Челси» Педро Родригесу в товарищеском матче. Об этом сообщил главный тренер «аристократов» Антонио Конте, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте клуба.

Как передает Oxu.Az, видеозапись появилась на YouTube-канале Match Center.

«Конте сказал, что травма Педро оказалась тяжелее, чем он думал. Форвард получил многочисленные переломы, однако он сможет вернуться к тренировкам в маске через десять дней», — говорится в сообщении.

Встреча между «Арсеналом» и «Челси» прошла в Пекине и завершилась со счетом 0:3. На 25-й минуте Оспина попытался прервать выход Педро к воротам и в прыжке ударил его в лицо.

С.Б.

