В США автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

2017-07-24 23:35 | www.oxu.az | 4

Два человека погибли в результате наезда автомобиля на группу людей в американском городе Алчестер, штат Южная Дакота.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел неподалеку от городского реабилитационного центра. Еще восемь человек, включая водителя машины, пострадали.

Полиция не считает наезд на людей преднамеренным. Начато расследование произошедшего.

С.Б.

