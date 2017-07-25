В украинском городе Днепр произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненые

2017-07-25 00:08 | www.apa.az | 6

В результате стрельбы в украинском городе Днепр, по последним данным, погиб один человек и пять пострадали.

Как передает АПА, об этом сообщила в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

«На месте погиб один человек, пятеро были доставлены в больницу», - сообщила она. По ее словам, никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал.

Сообщается, что стрельба началась из-за того, что две группы мужчин не смогли найти компромисс в ходе выяснения отношений.