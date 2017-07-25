Antalya'da evde patlama: 3 yaralı

2017-07-25 00:18 | www.trend.az | 1

Antalya'da bir evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada hafif yaralanan Hatice Özışık ile gözünden yaralanan eşi Tuncay Özışık (52), ağır yaralanan oğulları Altuğ Özışık'ı (17) otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahaleleri yapılan çift ve oğulları, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde havai fişek kapsülleri bulunurken, Antalya'daki TÜBİTAK Gözlemevi'nde görevli olan baba Tuncay Özışık ile oğlunun balkonda bilimsel bir deney yaptıkları iddia edildi.

Olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da konuyla ilgili bilgi aldı.

Binada oturan İsmail Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sırasında evinde olduğunu belirterek, "Çocuğu, anne ve babası aşağıya indirmişti. Çocuğun kolları yoktu. Patlama sırasında korkmadım ama eşim korktu." diye konuştu.

Aslıhan Çelme ise patlama sırasında çok korktuğunu dile getirerek, "Ev sallanınca yere düştüm. Sonra kalktım ve kapıyı açtım. Çocuğun babası kanlar içindeydi." dedi.

Kaynak: AA