Пентагон потребовал у Турции объяснений из-за планов купить С-400 у России

2017-07-25 00:29 | www.apa.az | 5

Турция должна объяснить намерение приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Турция - союзник по НАТО, и один из основополагающих моментов в наших отношениях с любыми союзниками заключается в том, что мы бы хотели возможность совместимости вооружений", — сказал Дэвис. "Что касается сообщений о покупке С-400 Турцией, то Турции нужно будет объяснить это", — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что не видит причин для обеспокоенности со стороны США в связи с переговорами вокруг поставок С-400.

"Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности, - подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган также заверил, что "причин для переживаний быть не может", и подтвердил, что "переговоры практически завершились".