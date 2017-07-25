Завершился визит президента Турции в Катар

2017-07-25 00:24 | www.trend.az | 5

Президент Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в Турцию из Катара, где находился с официальным визитом в рамках турне по странам Персидского залива.

Частный самолет TUR вылетел из Дохи в Турцию в 18.00 по местному времени.

В международном аэрпорту Хамада главу государства провожали посол Турции в Дохе Фикрет Озер и другие уполномоченные лица.

Президента Эрдогана в рамках турне по трем странам Персидского залива сопровождают супруга Эмине Эрдоган, начальник Генштаба Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр национальной обороны Нуреттин Джаникли и глава Управления национальной разведки Хакан Фидан.

В рамках двухдневного турне по странам Персидского залива глава Турецкого государства провел ранее переговоры в Саудовской Аравии, Кувейте и Катаре.

В ходе визита в Джидду Эрдоган провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдульазизом аль-Суудом и принял наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана бин Абдульазиза аль-Сууда.

В Кувейте глава турецкого государства провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмадом аль-Джабиром аль-Сабахом, а в Дохе- с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Сани.

В ходе переговоров обсуждались пути выход из дипломатического кризиса вокруг Катара.