Заменители сахара могут привести к набору веса

2017-07-25 00:30 | www.oxu.az | 3

Заменители сахара уже давно не ассоциируются со здоровьем.

«Ноль калорий — не означает отсутствие вреда», — уверен один из авторов нового исследования о влиянии сахарозаменителей на здоровье человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на news.rambler.ru, учёные из Канады проанализировали 37 исследований, в которых принимали участие более 400 тысяч человек и установили, что заменители сахара не помогают людям сбросить вес. Наоборот, те, кто ежедневно употребляли напитки с сахарозаменителями вместо сахара, имели в будущем больше проблем с излишним весом и работой сердца, а также попадали в группу риска заболевания диабетом.

Роберт Ранкин президент Совета по контролю за калорийностью продуктов (США) считает, что «Низкокалорийные подсластители — далеко не гарантия того, что человек сможет сбросить вес. На снижение веса влияют намного больше факторов, чем просто употребление заменителей сахара. Статьи по теме «Всё об уровне сахара в крови», «Как исключить сахар из своего рациона», 5 мифов о здоровом питании, которые разоблачает фильм «Сахар».

Напомним, что запись о том, что заменители сахара могут привести к набору веса впервые появилась The-Challenger.ru.

С.С.

