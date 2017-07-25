Эрдоган: “Израилю грозит изоляция”

2017-07-25 01:06 | www.apa.az | 10

Новые меры безопасности, предпринятые Израилем у мечетей на Храмовой горе в Иерусалиме, являются ошибочными и ведут страну к изоляции/

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Действуя с таким пренебрежением к закону, Израиль наносит вред не только себе, но и всему региону. Его шаги ошибочные, и говоря откровенно, он катится к изоляции", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре. Турецкий лидер назвал действия Израиля "неприемлемыми" и добавил, что они не могут быть оставлены без ответа.

В последнее время палестинцы протестуют против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору, почитаемую как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стала пятница, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев.