На севере Синая при взрыве погибли семь мирных жителей

2017-07-25 01:14 | www.apa.az | 4

Семь жителей севера Синайского полуострова погибли в результате подрыва террористами автомашины в районе КПП близ города Эль-Ариш.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, террористы подъехали к КПП на джипе и намеревались подорвать свой автомобиль в гуще людей, но этим планам помешали военные, не пропустившие автомашину.

Дорогу террористам преградил армейский танк. Вступившие с военными в перестрелку боевики подорвали автомобиль у танка, погибли мирные жители: трое мужчин, две женщины и два ребенка.