Катар готов к предметному диалогу со странами-организаторами блокады

2017-07-25 01:49 | www.trend.az | 4

Катар готов к предметному диалогу со странами-организаторами блокады для преодоления кризиса в заливе, заявил глава Минобороны Эмирата Халид аль-Аттыйя, передает РИА Новости.

"Катар привержен диалогу и намерен разговаривать со странами-участницами блокады предметно", — сказал он в интервью RT.

Эмир Катара 22 июля впервые публично выступил после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. В частности он сказал, что Катар готов к диалогу при условии, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела государства и пытаться диктовать условия. Кампанию арабских стран против Катара он назвал спланированной попыткой очернить государство в глазах мирового сообщества.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.