Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı

2017-07-25 01:45 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu sonrasında basın toplantısı düzenledi. İsrail'i sert bir şekilde uyararak "Mescid-i Aksa bütün Müslümanların göz bebeğidir. Bir kez daha İsrail'i hukuka insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır." dedi.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanında, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suudi arabistan, Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirdikleri iki günlük Körfez ziyaretlerini tamamladıklarını, çok kritik bir döneme tekabül eden bu seyahatin son derece başarılı geçtiğini ifade eden Erdoğan, öncelikli olarak Katar krizini ele alma fırsatı bulduklarını, diğer bölgesel sorunları değerlendirme imkanını yakaladıklarını belirtti.

Özellikle Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapılabileceğini, Türkiye'nin nasıl katkıda bulunabilineceğini istişare ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve diğer alanlardaki ikili ilişkileri ele aldıklarını söyledi. İlişkilerdeki güçlü ivmenin sürdürülmesi hususunu değerlendirdiklerini dile getiren Erdoğan, bu konuda da hemfikir olunduğunu söyledi.

Kral Selman'a krizin çözümünde kendisinden büyük beklentilerin olduğunu ifade ettiğini aktaran Erdoğan, ayrıca ziyaret vesilesiyle veliaht Prens Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bölgesel meselelerde mevcut iş birliğinin nasıl derinleştirileceğini mütalaa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomik boyutunu savunma sanayiine yönelik atılabilecek adımları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile gündemdeki ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Erdoğan, ticaret, yatırım müteahhitlik, enerji ve turizm başta olmak üzere ekonomik ve ticari iş birliğinin ilerletilebilmesi imkanlarının değerlendirildiğini anlattı.

Erdoğan, Şeyh Sabah'a Körfez krizindeki arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini dile getirdi.

Katar'da ise Katar Emiri Şeyh Temim ile yaptıkları görüşmenin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Erdoğan, liderler düzeyinde tesis ettikleri yüksek stratejik komitenin işleyişinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim'e kriz sürecinde sergiledikleri soğukkanlı tutumu takdirle karşıladıklarını ifade ettiğini, Katar'ın egemenlik haklarının korunması, gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmelerde bölgesel meseleleri ele alma fırsatı olduğunu aktaran Erdoğan, Suriye, Irak, Libya, Yemen, Filistin'de devam eden sorunlara yönelik uluslararası meşruiyet ve ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunması ilkeleri temelinde çözümler bulunmasının önemini vurguladıklarını kaydetti.

"Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına, sessiz ve tepkisiz kalamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır.

İsrail, bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına, sessiz ve tepkisiz kalamayız. Bir an önce İsrail yönetiminde aklı selimin galebe çalmasını temenni ediyoruz. Kudüs'ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanı olarak bir kez daha İsrail'i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum. Kimden gelirse gelsin, şiddeti maruz görmediğimizi ve mazur görmediğimizi özellikle ifade ediyorum. Körfez ziyaretimin gündemdeki konular bağlamında, bizim için gerçekten faydalı geçtiğini ifade ediyor, katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Milliyet