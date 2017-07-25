В Баку пассажирский автобус врезался в забор, пострадал водитель

2017-07-25 02:27 | www.apa.az | 4

В Баку на территории Хатаинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, пассажирский автобус №32 врезался в забор одного из промышленных предприятий. В результате аварии получил ранения водитель автобуса, 39-летний Керимов Зияфет Мушфиг оглу. Он доставлен в городскую клиническую больницу №3. Состояние З.Керимова оценивается как средней степени тяжести.

Во время ДТП пассажиров в автобусе не было, он направлялся в гараж. Причины аварии выясняются.