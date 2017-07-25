Цукерберг заочно поспорил с Маском о конце света

2017-07-25 03:00 | www.oxu.az | 4

Глава Facebook Марк Цукерберг назвал «безответственной» позицию основателя Tesla и SpaceX Илона Маска относительно угроз, которые несет человечеству развитие искусственного интеллекта. С таким заявлением предприниматель выступил во время трансляции в Facebook Live, сообщает CNBC.

Один из пользователей соцсети поинтересовался мнением Цукерберга относительно недавнего заявления Маска, где тот признался в опасениях из-за развития искусственного интеллекта в будущем.

Цукерберг ответил, что настроен оптимистично, поскольку, по его мнению, искусственный интеллект сделает жизнь людей только лучше. «Сценарии конца света очень безответственны», — заявил создатель Facebook.

C.Б.

