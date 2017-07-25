JPost: Израиль уберет металлодетекторы около Храмовой горы

2017-07-25 04:15 | www.apa.az | 5

Кабинет безопасности Израиля принял решение убрать металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме.

Как передает АПА со ссылкой на газету «The Jerusalem Post», им на смену придут камеры видеонаблюдения.

По информации издания, такое решение стало результатом переговоров между израильской полицией и фирмами, занимающимися безопасностью.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам.