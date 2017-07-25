Рисунок Трампа выставят на аукционе за $9 тысяч

2017-07-25 04:32 | www.trend.az | 5

Рисунок, сделанный рукой президента США Дональда Трампа в 2005 году, будет выставлен на аукционе Нейта Сандерса с начальной ставкой в $9 тысяч, передает "Интерфакс".

Набросок, на котором изображены очертания домов Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре, сделан черным маркером и обрамлен в золотую рамку. Под рисунком стоит автограф Трампа.

В описании лота говорится, что он был сделан в 2005 году во время благотворительного мероприятия, на котором собирались средства для борьбы с неграмотностью. Подобные рисунки тогда сделало множество приглашенных знаменитостей.